Yusuf Şimşek'in yeni çalıştıracağı takım büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Yusuf Şimşek'in yeni çalıştıracağı takım büyük şaşkınlık yarattı

04.11.2022 19:37
Yusuf Şimşek'in yeni çalıştıracağı takım büyük şaşkınlık yarattı

Teknik adamlık kariyerinde Rizespor, Antalyaspor, Karagümrük ve Denizlispor gibi takımları çalıştıran Yusuf Şimşek'in yeni adresi büyük şaşkınlık yarattı. 47 yaşındaki Şimşek, BAL ekibi Çorluspor 1947 ile sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Yusuf Şimşek, BAL ekibi Çorluspor 1947'nin yeni hocası oldu. Deneyimli çalıştırıcının bu tercihi futbolseverleri şaşırttı.

"YUSUF ŞİMŞEK İLE HER KONUDA ANLAŞMAYA VARDIK"

Çorluspor 1947 Başkanı Yusuf Gümüş, Yusuf Şimşek'le ilgili yaptığı açıklamada "Kulübümüz, futbolculuk dönemlerinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Denizlispor, Bursaspor gibi kulüplerde oynayan, teknik adamlık dönemlerinde ise Antalyaspor, Denizlispor ve Karagümrük gibi takımları çalıştıran tecrübeli teknik adam Yusuf Şimşek ile her konu da anlaşmaya vardı. Sene başında hedefimizi şampiyonluk olarak belirlemiştik. Bu hedeften sapmadan yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Yusuf Şimşek'in de tecrübesi ile bu yolculuğumuza katkı sunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Son olarak Isparta 32 Spor'u çalıştıran Yusuf Şimşek, yeni takımı Çorluspor 1947'nin Tekirdağspor ile oynayacağı mücadelede takımının başında olacak.

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Yusuf Şimşek, Denizlispor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Şimşek'in yeni çalıştıracağı takım büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yusuf Şimşek'in yeni çalıştıracağı takım büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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