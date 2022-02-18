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Yusuf Tokuş: "Çorumspor'u yenmek istiyoruz" - Son Dakika

Yusuf Tokuş: "Çorumspor'u yenmek istiyoruz"

18.02.2022 17:43
Yusuf Tokuş: "Çorumspor'u yenmek istiyoruz"

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Yusuf Tokuş, yarın Çorum FK ile oynayacakları maça ilişkin, "Her iki takım açısından futbol adına güzel bir müsabaka olacağına inanıyorum Çorumspor'u yenmek istiyoruz" dedi.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Yusuf Tokuş, yarın Çorum FK ile oynayacakları maça ilişkin, "Her iki takım açısından futbol adına güzel bir müsabaka olacağına inanıyorum Çorumspor'u yenmek istiyoruz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında sahasında Çorum FK ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş, oynanacak olan Çorum FK maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tokuş, "Ligdeki her maç zor. Ekip olarak her müsabakaya final maçı gibi hazırlandık. Çorumspor maçı gerçekten zor geçecek, grupta üst sıralarda heyecan çok farklı. Ligde her hafta ilginç sonuçlar alınıyor. Bizler her maçı final maçı gibi görüyoruz. Yarın sahamızda oynayacağımız Çorumspor maçı da final niteliği taşıyan karşılaşmalarından bir tanesi. Bu yüzden hazırlıklarımıza en iyi şekilde devam ediyoruz. Çorumspor'u iç sahamızda ağırlayacağız. Her iki takım açısından futbol adına güzel bir müsabaka olacağına inanıyorum Çorumspor'u yenmek istiyoruz. İnşallah bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Sivasspor'umuzun bu hafta sonu Sivas'ta maçı yok. Yiğidolar'ın ikinci takımı olan Sivas Belediyespor'umuzu Çorumspor karşısında desteklemeye davet ediyorum. Çorumspor'dan puan ve puanlar almak istiyoruz. Ekibime ve oyuncularıma güveniyorum." dedi. - SİVAS

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Çorum Belediyespor, Futbol Federasyonu, Çorumspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yusuf Tokuş: 'Çorumspor'u yenmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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