Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 25. yılında mezarı başında anıldı.
Yusuf Tunaoğlu'nun Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı, Merve Öztopaloğlu, divan kurulu üyeleri ile Tunaoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.
Tunaoğlu için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.
Son Dakika › Spor › Yusuf Tunaoğlu 25. Yılda Anıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?