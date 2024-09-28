Son olarak Lille forması giyen ve geçtiğimiz transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle de anılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu.
Fransız ekibiyle sözleşmesi bittikten sonra bonservisini eline alan 27 yaşındaki futbolcu, Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos'a transfer oldu. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, Yusuf ile resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Yusuf Yazıcı, geçen sezon formasını giydiği Lille ile 24'ü ilk 11 olmak üzere 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 gol atan Yusuf, 4 de asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Yusuf Yazıcı, imzayı attı! İşte yeni takımı - Son Dakika
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