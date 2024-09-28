Yusuf Yazıcı, imzayı attı! İşte yeni takımı

Spor

Aracına yaptırdığı kaplamayı test etti, sonuç tam bir hüsran

Son olarak Lille forması giyen ve geçtiğimiz transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle de anılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu.

OLYMPIAKOS'A İMZAYI ATTI

Fransız ekibiyle sözleşmesi bittikten sonra bonservisini eline alan 27 yaşındaki futbolcu, Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos'a transfer oldu. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, Yusuf ile resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı, geçen sezon formasını giydiği Lille ile 24'ü ilk 11 olmak üzere 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 gol atan Yusuf, 4 de asist yaptı.