Yusuf Yazıcı, imzayı attı! İşte yeni takımı - Son Dakika
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Spor

Yusuf Yazıcı, imzayı attı! İşte yeni takımı

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Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisi elinde olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan Süper Lig takımlarından Olympiakos'a transfer oldu.

28.09.2024 20:29  Güncelleme: 20:42
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Son olarak Lille forması giyen ve geçtiğimiz transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle de anılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu.

OLYMPIAKOS'A İMZAYI ATTI

Fransız ekibiyle sözleşmesi bittikten sonra bonservisini eline alan 27 yaşındaki futbolcu, Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos'a transfer oldu. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, Yusuf ile resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Yusuf Yazıcı, imzayı attı! İşte yeni takımı

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı, geçen sezon formasını giydiği Lille ile 24'ü ilk 11 olmak üzere 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 gol atan Yusuf, 4 de asist yaptı.

Yusuf Yazıcı, imzayı attı! İşte yeni takımı

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Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı, imzayı attı! İşte yeni takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • İshak Klein:
    Allah yolunu açık etsin Yusuf kardeş.. Saygılar 20 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bedavadan Yaşıyor 11 6 Yanıtla
  • Osman A:
    Benim gözümde futbolcunun F si bile değil 12 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Son çare yunan 10 4 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    Boş adamın teki bunu milli takıma alan aptala sormak lazım 6 1 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Giderken yazmıştım , bunun kapasitesi Trabzon Hekimoğlu’nda ancak oynanabilir diye…!!! Aynı yerdeyim. 2 1 Yanıtla
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