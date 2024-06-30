Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti

Yusuf Yazıcı, Lille\'e veda etti

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransız kulübü Lille'e veda etti. Sözleşmesi sona eren Yazıcı, kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı. 5 sezon boyunca Lille forması giyen futbolcu, yaşadığı anıları asla unutmayacağını ve kulübün kalbinde kalacağını belirtti.

30.06.2024 13:33
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransız kulübü Lille'e veda etti.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Fransız kulübü Lille ile olan sözleşmesi sona erdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yusuf, kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda, hikayenin sonu gelse de kulübün sonsuza kadar kalbinde kalacağını, yaşadığı anıları asla unutmayacağını ve bu formayı giymenin kendisi için onur olduğunu ifade etti.

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'dan Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Yusuf, burada geçirdiği 5 sezonda 1 kez lig şampiyonluğu da yaşadı. Fransız kulübünde 134 maça çıkan Yazıcı, 29 kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti - Son Dakika

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