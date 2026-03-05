Yusuf Yazıcı\'nın acı günü

Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı aldığı acı haberle sarsıldı.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın babaannesi Ayşe Yazıcı Trabzon'da hayatını kaybetti. Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşlıgedik Köyü'nde yarın cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan Ayşe Yazıcı'nın bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
Ayşe Yazıcı, cenaze namazının ardından Taşlıgedik Köyü'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek.
