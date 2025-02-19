Yusufeli'de Kış Turizmi Canlanıyor - Son Dakika
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Spor

Yusufeli'de Kış Turizmi Canlanıyor

Yusufeli\'de Kış Turizmi Canlanıyor

Yusufeli'deki Yaylalar köyü, yerli ve yabancı kayak tutkunlarına hizmet veriyor. Kış turizmi hareketli.

19.02.2025 11:46
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki doğal pistler, yerli ve yabancı kayak tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

İlçe merkezine 54 kilometre uzaktaki Yaylalar köyü, kar kalitesi ve dağ kayağına elverişli coğrafyasıyla kışın Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden gelen kayakseverleri ağırlıyor.

Köydeki pansiyonlarda konaklama imkanı bulan turistler, işletmelere ait snowtrack ve snowcat adlı kar araçlarıyla bölgedeki 2 bin 900 rakımlı dağa çıkıyor.

Zirveden başlayarak yaklaşık 3 kilometrelik dik yamaçlardaki doğal pistlerden kayan turistler, adrenalin ve keyif dolu anlar yaşıyor.

Her yıl çok sayıda yabancı turistin geldiği bölgede, hareketlilik bu kış da devam ediyor.

"Aktivite ve tur sayılarını artırarak daha fazla turist çekeceğimize inanıyorum"

Yusufeli Kaymakamı Salih Başara, AA muhabirine, Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki Yaylalar köyünün ilçe ve bölge turizmi için özel bir destinasyon olduğunu söyledi.

Köye sık sık ziyaretçilerin geldiğini belirten Başara, "Yusufeli Yaylalar bölgesi, kış turizminde özellikle yabancı turistlerce sıkça kullanılan bir yer. Şu anda da Polonyalı bir ekibimiz burada. Neredeyse her gün yurt dışından yabancı turistlerimiz buraya geliyor. Yabancı turistlerin yanında yerli turistler de buraya ilgi gösteriyor." dedi.

Başara, bölgenin tanınırlığını artırıp daha çok turist çekme gayretinde olduklarını anlatarak, "Yerli ve yabancı turistlerimizi köyümüzde gördüğümüz için memnunuz. Burayı daha da geliştirip kış turizminde iddialı olmak istiyoruz. Aktivite ve tur sayılarını artırarak daha fazla turist çekeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Bölgede konaklama imkanı sağlayan pansiyonların bulunduğunu dile getiren Başara, turist sayısına bağlı olarak pansiyon sayısının da artacağını kaydetti.

Polonya'dan 6 kişilik ekiple kayak yapmak için bölgeye gelen Pitek Wielgos ise "Biz doğayı ve kayak yapmayı seviyoruz. Burada 3 gün boyunca mükemmel zaman geçirdik. Gelecek yıl tekrar buraya geleceğiz. Her kayaksever buraya gelmeli." ifadesini kullandı.

Polonyalı gruba rehberlik yapan Yıldırım Beyazıt Öztürk de turistlerin Yaylalar köyünde bulunmaktan keyif aldığını belirtti.

Öztürk, evlerine mutlu dönecek turistlerin bölgenin reklamını yapacağını anlatarak, "Turizm destinasyonu açısından burası mükemmel bir bölge. Burada kaymak profesyonel kayakçılar için daha uygun." dedi.

"Kayak bu bölgeye önemli gelir sağlıyor"

Pansiyon işletmecisi İsmail Bayram, bölgenin sadece kışın değil, ilkbahar ve yazın da turist çektiğini söyledi.

Kışın 3 ay kesintisiz kayak için bölgeye turlar düzenlendiğini vurgulayan Bayram, şöyle devam etti:

"Yazın da trekking, dağcılık, dağ bisikleti, doğa yürüyüşü, motokros, kelebek ve kuş gözlemciliği gibi farklı amaçlarla bölgeye turistler geliyor. İşletme olarak bu yıl 100'ün üzerinde yabancı turisti ağırladık. Kaçkar Dağları'nda çok iyi kar potansiyeli var. Kayak merkezlerinde suni kar yaparken, biz burada 2 metre karda kayak yapıyoruz. Tur kayağı ve adrenalini yüksek olan uçurumlardan atlamalı zıplamalı kayak yapmak isteyen kayakseverler burayı daha çok tercih ediyor. Kayak bu bölgeye önemli gelir sağlıyor."

Turistleri kar araçlarıyla zirveye taşıyan Taner Göğebakan ise Yaylalar'ın doğa ve adrenalin tutkunlarının tercih ettiği bir bölge olduğunu belirtti.

Yabancı turistlerin de köydeki potansiyeli keşfettiğini dile getiren Göğebakan, "Her gelen başkalarına tavsiye ediyor. Bölgeye gelenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Her gelen mutlu şekilde ülkelerine dönüyor. Biz de ülkemizi tanıtmış oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yusufeli'de Kış Turizmi Canlanıyor - Son Dakika

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