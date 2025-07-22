Yüzlerce öğrenci Kozan\'da yaz spor şenliğinde buluştu

Adana'nın Kozan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İlim Yayma Cemiyeti Kozan Şubesi iş birliğinde düzenlenen Yaz Okulu Spor Şenliği, Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Malik Taylan, TÜGVA Adana İl Başkanı Muhammet Cihat Ünsal ve yönetimi, Kozan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kürşat Gültekin, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, İlim Yayma Cemiyeti Kozan Şube Başkan Vekili Emrah Akıllıoğlu ile Adana Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Veyis Şahin katıldı.

Şenlikte öğrencilere hayırseverlerin desteğiyle simit, bal şerbeti ve dondurma ikram edildi. Beden eğitimi öğretmenleri ile gençlik ve spor müdürlüğü personeli, çeşitli spor aktivitelerinde öğrencilere eşlik ederek keyifli anlar yaşattı.

Kozan TÜGVA ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından ortaklaşa yürütülen yaz Kur'an kursu kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler yüz boyama, geleneksel çocuk oyunları ve spor gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, yaz kurslarının hem manevi hem sportif anlamda büyük katkı sunduğunu belirterek, "Devletimizin kurumlarıyla el ele vererek gençlerimizi Kur'an kurslarıyla buluşturuyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle birlikte öğrencilerimize spor faaliyetleri sunuyoruz. Belediye Başkanımız Mustafa Atlı'nın talimatıyla Perşembe günü kız çocukları, Cuma günü ise erkek çocukları için ücretsiz yüzme kurslarımız başlayacak. Kozan gençliğini her alanda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

TÜGVA Adana İl Başkanı Muhammet Cihat Ünsal ise, "Biz sadece geleceği izleyen değil, geleceği inşa eden bir nesiliz. Kudüs'ün özgürlüğüne inanan, gelişimi ve üretimi önemseyen bir gençlikle yaz şenliğimizi düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Malik Taylan da konuşmasında, "Bu yaz okulu etkinlikleri gençlerimizin hem sosyal ve kültürel anlamda gelişmesine hem de Kur'an-ı Kerim öğrenmelerine katkı sağlıyor. Vatanına, milletine fedakar bir gençlik yetişmesi en büyük hedefimiz" diye konuştu. - ADANA