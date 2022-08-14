Sudem Denizli'den Eskişehir'e gümüş madalya geldi - Son Dakika
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Sudem Denizli'den Eskişehir'e gümüş madalya geldi

14.08.2022 21:36
Sudem Denizli'den Eskişehir'e gümüş madalya geldi

Yüzme kadınlar 100 metre kategorisinde ikinci olan Eskişehirli milli yüzücü Sudem Denizli, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yüzme kadınlar 100 metre kategorisinde ikinci olan Eskişehirli milli yüzücü Sudem Denizli, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Eskişehirli milli yüzücü Sudem Denizli, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Yüzme kadınlar 100 metre sırtüstü kategorisinde ikinci olan rekortmen sporcu Denizli, 1.02.61'lik derecesi ile ikinciliğe adını yazdırmaya başardı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sudem Denizli'den Eskişehir'e gümüş madalya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudem Denizli'den Eskişehir'e gümüş madalya geldi - Son Dakika
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