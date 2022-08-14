Eskişehirli milli yüzücü Sudem Denizli, Konya 'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Yüzme kadınlar 100 metre sırtüstü kategorisinde ikinci olan rekortmen sporcu Denizli, 1.02.61'lik derecesi ile ikinciliğe adını yazdırmaya başardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sudem Denizli'den Eskişehir'e gümüş madalya geldi - Son Dakika

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