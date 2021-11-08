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Yüzme milli takımından 3 madalyalı tarihi başarı - Son Dakika

Yüzme milli takımından 3 madalyalı tarihi başarı

08.11.2021 10:57
Yüzme milli takımından 3 madalyalı tarihi başarı

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemden geçen Türk yüzmesinin yıldızları, 21. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'ndan başarıyla ayrıldı.

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemden geçen Türk yüzmesinin yıldızları, 21. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'ndan başarıyla ayrıldı. Rusya'nın Kazan kentindeki Palace of Water Sports'ta gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, tarihinin ilk altın madalyasını kazanırken, milli sporcular da 3 kez podyuma çıktı.

Türk yüzücüler, Rusya'da gerçekleştirilen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak tarih yazdı. Ay-yıldızlılar, Viktoria Zeynep Güneş ile 400 metre karışıkta tarihinin ilk altın madalyasını kazanırken yine aynı sporcumuz 200 metre karışıkta bronz madalyaya ulaştı. Bir diğer milli yüzücümüz Emre Sakçı ise 50 metre kurbağalamada gümüş madalyaya uzanırken Türk milli takımı, kazandığı 3 madalyayla tarihindeki en başarılı dereceye ulaşarak rekor kırdı.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na 9'u kadın, 10'u erkek toplam 19 kişilik sporcu kafilesiyle giden Türkiye adına ilk madalya Viktoria Zeynep Güneş'ten geldi. Ay-yıldızlı sporcu 400 metre karışık yarışında Türkiye'ye tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi. Viktoria Zeynep, 200 metre karışık mücadelesinde ise bronz madalya kazanmayı başardı. Şampiyonada 50 metre kurbağalamada havuza giren Emre Sakçı ise Avrupa 2.'si olarak Türkiye'ye organizasyondaki 3. madalyasını getirdi.

21. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporcular 17 final yüzme başarısı gösterdi. Türkiye'nin şampiyonadaki madalya ve finalleri ise şöyle:

MADALYA ve FİNALLER

Viktoria Zeynep Güneş - 400M Karışık - Altın Madalya

Emre Sakçı – 50M Kurbağalama – Gümüş Madalya

Viktoria Zeynep Güneş -200M Karışık – Bronz Madalya

Emre Sakçı – 100M Kurbağalama – Avrupa 4.'sü

Ümit Can Güreş – 50M Kelebek – Avrupa 4.'sü

Merve Tuncel – 1500M Serbest – Avrupa 4.'sü

Deniz Ertan– 1500M Serbest – Avrupa 5.'si

Ümit Can Güreş – 100M Kelebek – Avrupa 5.'si

Merve Tuncel – 400 M Serbest – Final

Nida Eliz Üstündağ – 200M Kelebek – Final

Beril Böcekler – 800M Serbest – Final

Merve Tuncel – 800M Serbest – Final

Kadın Serbest Bayrak – 4x50M – Final

Erkek Serbest Bayrak – 4x50M – Final

Erkek Karışık Bayrak – 4x50M – Final

Karışık Bayrak - 4x50 Serbest – Final - İSTANBUL

Yüzme milli takımından 3 madalyalı tarihi başarı
Yüzme milli takımından 3 madalyalı tarihi başarı

Emre Sakçı, Türkiye, Milli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yüzme milli takımından 3 madalyalı tarihi başarı - Son Dakika Spor


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