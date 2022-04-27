Yüzmede Elazığ takımları Türkiye finallerinde - Son Dakika
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Yüzmede Elazığ takımları Türkiye finallerinde

27.04.2022 16:17
Yüzmede Elazığ takımları Türkiye finallerinde

Van'da 190 sporcunun katılımıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışları'nda Elazığ takımı hem kızlarda hem de erkeklerde Türkiye finallerine yükseldi.

Van'da 190 sporcunun katılımıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışları'nda Elazığ takımı hem kızlarda hem de erkeklerde Türkiye finallerine yükseldi.

Van'da 24-25 Nisan tarihleri arasında 14 ilden 190 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışları'nda Elazığ 13-14 yaş kız takımı 1., 13 yaş erkek takımı 2. olarak Türkiye finallerine yükseldi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışları'nda kız ve erkek takımımızın Türkiye finaline yükselmesi bizleri çok mutlu etti. İlimizin her branşta bütün sporcularımızın daha iyi dereceler almaları için elimizden geleni yapıyor, sporcularımızın en iyi koşullarda antrenman yapmaları için tesislerimizi modernize ediyoruz. Geçen hafta Ankara'da imzalanan yatırım protokolü ile şehrimizin artık spor altyapısını çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Van'da yapılan yarı final müsabakalarına katılan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Yüzmede Elazığ takımları Türkiye finallerinde
Yüzmede Elazığ takımları Türkiye finallerinde

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Türkiye, Elazığ, Yüzme, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yüzmede Elazığ takımları Türkiye finallerinde - Son Dakika


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