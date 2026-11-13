Zafer Aktaş, Denizli Basket\'in ligde alt sıralardan çıkmasını istedi

Zafer Aktaş, Denizli Basket'in ligde alt sıralardan çıkmasını istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Europe Cup G Grubu'nda üst üste 3 mağlubiyet alan Yukatel Denizli Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, ligde alt sıralardan çıkışı öncelik olarak belirledi. Aktaş, sakat oyuncuların kadro planlamasını etkilediğini ifade ederek taraftarı Çayırova maçına destek vermeye çağırdı.
FIBA Europe Cup G Grubu'nda üst üste 3 yenilgiyle gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan Yukatel Denizli Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, önceliklerinin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmak olduğunu belirtip kente kenetlenme çağrısı yaptı. Sakatlıkların kadro planlamasını etkilediğini belirten Aktaş, ligde pazar günü saat 15.30'da evlerinde oynanacak Glint Çayırova Belediyesi maçının önemine dikkat çekti.
Avrupa mücadelesinin ardından önceliklerinin lig olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, Denizlili basketbolseverlerden destek istedi. Birçok oyuncunun sakatlık problemi yaşadığını ifade eden Aktaş, Prievidza maçında bazı isimleri dinlendirdiklerini, bazılarını ise sınırlı süreyle kullandıklarını söyledi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?