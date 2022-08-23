Müsabakaya yurdun dört bir yanındaki geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek organizasyonda kadınlar ve erkekler kategorisinde 14-17 yaş aralığında 400 civarında sporcu yarışacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Geleneksel okçular Zafer Kupası'nda yarışacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.