BAL Ligi\'ne yükselen Zaferspor\'a destek

14.05.2026 15:18  Güncelleme: 15:19
Bursa Zaferspor Kulübü, Süper Amatör Lig playoff'larını kazanarak Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Kulüp, başarıları nedeniyle Bursa protokolünden tebrik aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, takımı makamında ağırlayarak kutladı.

Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Zaferspor Kulübü'ne Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve 28. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'den tebrik geldi.

Bursa Zaferspor Kulübü 1958'de eski Yugoslavya'dan Türkiye'ye göç eden birinci jenerasyonun kurduğu bir kulüp. Kulüp kurulduğu yıldan bu yana aktif bir şekilde spora devam ediyor. Bursa'nın köklü ve eski kulüplerinden biri olan kulüp bu yıl 43 takımlı Süper Amatör Lig'de oluşan 4 grubun birinci ve ikincileri ile playoff oynama hakkı kazandı. Playoff'ların ardından tek maç usulü lig usulü tek maç lig usulü 7 maç yapıldı. Maçlarda BAL ligine yükselecek 2 takım belirlendi. Playoff'ları ve maçları şampiyon olarak bitiren Zaferspor Kulübü şampiyonluğu aldı. Başarılarının ardından BAL ligine yükselen takıma Bursa'a protokolünden tebrik geldi. 28. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, maçı tribünden izleyip maç heyecanını yerinde yaşayarak zafer mutluluğunu takımla paylaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, takımı makamında ağırlayarak kupa takdim etti.

Zaferspor Kulübü'nün maçını yerinde izleyerek şampiyonluk sevincini takıma paylaşan 28. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Bugünkü oynan maçta Odunlukspor'u 1-0 yenerek şampiyon olan ve Bölgesel Amatör Lige yükselen Zaferspor'umuzu tebrik ediyor; başta Şaban Sönmez başkan olmak üzere, yönetimini, teknik ekibi, futbolcularımızı ve Zaferspor taraftarını yürekten kutluyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba BAL'a yükselen Zaferspor Kulübü'nü makamında ağırlayarak kupa takdim etti. Şahin Biba, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında: "Zafer Spor Kulübü Başkanımız Şaban Sönmez, kıymetli yöneticilerimiz, teknik heyetimiz ve sporcularımızla bir araya geldik. Bölgesel Amatör Lig'e yükselerek hepimize büyük bir gurur yaşatan Zafer Spor camiasını gönülden tebrik ediyor, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Azim, emek ve inançla gelen bu başarının Bursa sporuna yeni bir heyecan kattığına inanıyorum. Şehrimizi BAL Ligi'nde temsil edecek olan Zafer Spor'a yeni sezonda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

