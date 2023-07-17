Zaha'nın eşi ve oğlu Fenerbahçe'ye destek mi veriyor? - Son Dakika
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Zaha'nın eşi ve oğlu Fenerbahçe'ye destek mi veriyor?

17.07.2023 22:27

Wilfried Zaha'nın eşi ve oğlu, Crystal Palace resmi Instagram hesabını takipten çıktı. Bu hareket, Fenerbahçe transfer iddialarını güçlendirdi.

İsmi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha'nın eşi ve oğlu, Crystal Palace resmi Instagram hesabını takipten çıktı. Yıldız futbolcunun ailesinin bu hareketi Fenerbahçe iddialarını daha da güçlendirdi.

TAKİPTEN ÇIKTILAR

Crystal Palace ile yolları ayıran Wilfried Zaha'nın ailesinden Fenerbahçe taraftarını havalara uçuracak bir hareket geldi. Yetenekli oyuncunun eşi ve oğlu Crystal Palace resmi Instagram hesabını takipten çıktı.

TAM BİR HÜCÜM OYUNCUSU

Wilfried Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 ve 76 asistlik performans sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

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Son Dakika Spor Zaha'nın eşi ve oğlu Fenerbahçe'ye destek mi veriyor? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zaha'nın eşi ve oğlu Fenerbahçe'ye destek mi veriyor? - Son Dakika
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