Zaniolo ile Udinese arasında kriz çıktı - Son Dakika
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Zaniolo ile Udinese arasında kriz çıktı

Zaniolo ile Udinese arasında kriz çıktı
05.06.2026 14:26
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Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almak istiyor. Ancak İtalyan kulübü ile yıldız futbolcu arasında maaş konusunda anlaşma sağlanamadı.

Süper Lig devi Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan ekibinin, başarılı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmak istediği ancak taraflar arasında maaş konusunda anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

UDINESE KALICI TRANSFER İSTİYOR

Udinese yönetimi, sezon boyunca performansından memnun kaldığı Nicolo Zaniolo'yu kadroda tutmayı planlıyor. İtalyan kulübü, Galatasaray ile yapılan anlaşmadaki satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakıyor.

MAAŞTA ORTA YOL BULUNAMADI

Ancak Udinese ile Zaniolo cephesi arasında yapılan görüşmelerde maaş konusunda henüz uzlaşma sağlanamadı. Tarafların pazarlıkları sürdürdüğü ve kulübün belirsizliği haziran ayı ortasına kadar sona erdirmek istediği belirtildi.

GALATASARAY GELİŞMELERİ İZLİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin ise Zaniolo'nun takıma dönmesini planlamadığı ve İtalyan oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın, Udinese'nin satın alma opsiyonunu kullanması halinde önemli bir bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.

SEZONU 12 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI

26 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Udinese formasıyla 34 resmi maçta görev yaptı. Zaniolo bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 6 da asist yaparak toplam 12 gole doğrudan katkı sağladı.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zaniolo ile Udinese arasında kriz çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zaniolo ile Udinese arasında kriz çıktı - Son Dakika
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