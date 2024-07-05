Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları - Son Dakika
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Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları

Galatasaray, Zaniolo\'yu Atalanta\'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile İtalya Serie A takımlarından Atalanta'ya kiraladı. Kiralama bedeli olarak kasasına 6.4 milyon euro koyacak olan sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi halinde ise 15.5 milyon euro daha kazanacak. Anlaşmada 2 milyon euroluk şarta bağlı bir bonus da bulunuyor.

05.07.2024 15:25
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Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Nicolo Zaniolo'yu Serie A ekibi Atalanta'ya 6.4 milyon euro karşılığında şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 15.5 MİLYON EURO

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Zaniolo İtalya'ya döndü! İşte Galatasaray'a kazandırdığı para

ATALANTA DA RESMEN DUYURDU

Öte yandan İtalya kulübü Atalanta da, Nicolo Zaniolo'nun transferini duyurdu.Yapılan açıklamada, "İtalya'ya tekrar hoş geldin Nicolo" ifadeleri yer aldı.

Zaniolo İtalya'ya döndü! İşte Galatasaray'a kazandırdığı para

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo, burada 13'ü ilk 11 olmak üzere 39 maça çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan yıldız sarı-kırmızılı takımda ise 12 maçta giyerken, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • MUHAMMED EBZAL: Çöp 5 2 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Yine yalan yine dolan. 6,5 milyon euro değildir 65 milyon euro falandır. 6,5 milyon kiralama parasını kim kaybetmiş de bunlar bulsun. Bir de transfer ayrıntılarını Atalanta dan dinleyelim.Bakambu da olduğu gibi:)) 3 2 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Oynamak istemiyordu . İyi paraya kurtuluyorsak sorun yok . Kimse kulüpten büyük değil . Şu devirde parana bakacaksın isteyen istediği yere gitsin 4 1 Yanıtla
  • Alpi: Aferin zargana 3 0 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek: inşallah forma şansı bulamasin 0 0 Yanıtla

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