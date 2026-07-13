Zayn Sofuoğlu'na kupasını babası verdi - Son Dakika
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Zayn Sofuoğlu'na kupasını babası verdi

Zayn Sofuoğlu\'na kupasını babası verdi
13.07.2026 12:18  Güncelleme: 12:24
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Kocaeli Başiskele'de düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda ANLAS MiniGP 110 kategorisinde 4 yarışı da kazanan Zayn Sofuoğlu, birincilik kupasını babası 5 kez dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun elinden aldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası ile FIM MotoMini Türkiye Serisi yarışları sona erdi. ANLAS MiniGP 110 kategorisinde çıktığı 4 yarışı da birinci tamamlayan Zayn Sofuoğlu, birincilik kupasını 5 kez Dünya Supersport Şampiyonası'nda şampiyon olan babası Kenan Sofuoğlu'nun elinden aldı.

Başiskele Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Motor Sporları Gelişim Merkezi'nde 10-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda, farklı yaş gruplarından sporcular çeşitli kategorilerde mücadele etti.

Şampiyonanın ANLAS MiniGP 110 kategorisinde piste çıkan Zayn Sofuoğlu, mücadele ettiği 4 yarışı da ilk sırada tamamladı. Yarışların en hızlı tur zamanlarına da imza atan Sofuoğlu, düzenlenen törenle birincilik kupasını aldı. Genç sporcuya kupasını, motor sporlarında 5 kez dünya şampiyonluğu bulunan babası Kenan Sofuoğlu takdim etti.

Diğer kategorilerde dereceye girenler

Organizasyon kapsamındaki diğer sınıflarda da birinciler belli oldu. Open kategorisinde Onur Işık, 85 cc'de Celal Çeltik, 65 cc'de Aslan Osmanpaşaoğlu, 50 cc'de Abdulhamid Bostanoğlu ve Mini 50 cc'de Rüzgar Ceyhan kendi kategorilerinde zirvede yer aldı. FIM MotoMini 160 kategorisinde ise Enes Çağan Çakır ile Mikail Sertkaya öne çıkan sporcular oldu.

Yarışları takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yaptığı açıklamada, ilçenin ulusal organizasyonlar açısından önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.

Sporcuları ve motor sporları tutkunlarını ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Özlü, "Yarışlarda centilmence mücadele veren tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu merkezden birçok milli motor sporcusunun çıkacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zayn Sofuoğlu'na kupasını babası verdi - Son Dakika

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