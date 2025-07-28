Zaynutdinov Beşiktaş'a Veda Etti

Beşiktaş'tan Rus ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olan Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda siyah-beyazlı camiaya teşekkür eden Kazak futbolcu, "Sevgili Beşiktaş ailesi, veda etme zamanı geldi. Benim için sadece bir takım değil gerçek bir yuva haline gelen bu kulüpten ayrılıyorum. Yönetim kuruluna, teknik ekibe, personele ve yan yana çalışma onuruna sahip olduğum herkese yürekten teşekkür ederim. Tesis çalışanlarına ilgileri için, aşçılara lezzetli yemekleri için teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma ise destekleri, saygıları ve sahadaki gerçek takım mücadelesi için özel teşekkürlerimi sunuyorum. ve elbette, samimi teşekkürlerimle taraftarlarımıza. Tutkunuz, inancınız ve sevginiz her maçta hissediliyordu. Sayenizde bu formayı gururla taşıdım." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra Beşiktaş taraftarı olacağını aktaran Zaynutdinov, "Beşiktaş sonsuza kadar kalbimin bir parçası olarak kalacak. Kulübe zaferler, kupalar ve büyük bir gelecek diliyorum. Ben sonsuza dek Beşiktaş taraftarı olarak kalacağım. En Büyük Beşiktaş." değerlendirmesinde bulundu.