Zehra Güneş defterini kapattılar - Son Dakika
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Spor

Zehra Güneş defterini kapattılar

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Milli voleybolcu Zehra Güneş'le ilgili transfer iddialarına İtalya'nın Imoco Conegliano takımından yanıt geldi. Sezon sonunda VakıfBank'tan ayrılacağı ve Fenerbahçe ile İtalyan takımla görüştüğü iddia edilen Güneş için Imoco Başkanı, ''Onu hiç aramadık. Bu, bazı menajerlerin yaptığı bir oyun ve hoşlanmadığım bir şey. Biz açık artırmalara katılmıyoruz'' dedi.

13.02.2025 15:23
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VakıfBank'ta oynayan milli voleybolcu Zehra Güneş'in sezon sonundan takımından ayrılabileceği ileri sürülüyordu.

AÇIKLAMA GELDİ

Zehra Güneş'in Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya'nın Imoco Conegliano takımıyla da görüştüğü iddia ediliyordu. Imoco Conegliano'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

İtalyan basınından Il Gazzettino'nun haberine göre Imoco Başkanı konuyla ilgili bir soruya "Kesinlikle onu aramadık. Gerçekten hiç aramadık. Ne bu yılda ne de geçmişte bizimle, bizim voleybol tarzımızla hiçbir alakası bulunmuyor. Bu, bazı menajerlerin yaptığı küçük bir oyun ve hiç hoşlanmadığım bir şey. Beklentiler yaratmak için yayılan söylentiler, bizi de buna dahil etmek saçma. Tekrar ediyorum: Bizim ekonomik kaynaklarımız var ama bizden çok daha fazlasına sahip olanlar da var. Ve biz açık artırmalara katılmıyoruz" dedi.

Zehra Güneş defterini kapattılar

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Son Dakika Spor Zehra Güneş defterini kapattılar - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • soner çakırlar:
    fena kapak olmuş 5 0 Yanıtla
  • Mehmet B:
    çok fazla abarttınız bunları be 2 0 Yanıtla
  • Bahattin Eser:
    8taş ve şikesaray gibi boş çar buda 1 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kaptanın yeri belli 0 0 Yanıtla
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