Zehra Güneş'i zorlayan soru! Telefonla Volkan Demirel'i aradı

VakıfBank ve A Milli Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş, Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Zehra Güneş, Fenerbahçe'yle ilgili gelen bir soruya telefon joker hakkını kullanarak Volkan Demirel'i aradı.

İşte o soru;

"2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ile Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?" sorusunun ardından Zehra Güneş, joker hakkını Volkan Demirel'i arayarak kullandı.

VOLKAN DOĞRU YANITI VERDİ

Volkan Demirel ise soruya, "Fenerbahçe kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır" yanıtını vererek milli voleybolcu Zehra Güneş'in bir sonraki soruya geçmesini sağladı.

GELİRİ HATAYLI VOLEYBOLCULARA GİDECEK

Zehra Güneş, 300 bin TL'lik ödülün sahibi olduktan sonra yarışmadan çekildi. 500 bin TL'lik soruyu açtıran Zehra Güneş, riske girmedi ve 300 bin TL'nin sahibi oldu. Zehra Güneş katıldığı bu programda elde edeceği geliri Hatay'da voleybol oynayan kız çocukları için bağışlayacak.