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Zehra Güneş'i zorlayan soru! Telefonla Volkan Demirel'i aradı - Son Dakika

Zehra Güneş'i zorlayan soru! Telefonla Volkan Demirel'i aradı

Son Güncelleme: 30.10.2023 00:51

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Bir soruda takılan Güneş, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'den yardım aldı. Başarılı voleybolcu, Demirel'e 2008 Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Sevilla arasında oynanan maçla ilgili bir soru sordu. Demirel, ise sorunun doğru cevabını vererek Güneş'in bir sonraki soruya geçmesini sağladı.

VakıfBank ve A Milli Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş, Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Zehra Güneş, Fenerbahçe'yle ilgili gelen bir soruya telefon joker hakkını kullanarak Volkan Demirel'i aradı.

İşte o soru;

"2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ile Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?" sorusunun ardından Zehra Güneş, joker hakkını Volkan Demirel'i arayarak kullandı.

Zehra Güneş'i terleten soru! Telefonla joker hakkını kullandı, Volkan Demirel bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Zehra Güneş'i terleten soru! Telefonla joker hakkını kullandı, Volkan Demirel bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

VOLKAN DOĞRU YANITI VERDİ

Volkan Demirel ise soruya, "Fenerbahçe kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır" yanıtını vererek milli voleybolcu Zehra Güneş'in bir sonraki soruya geçmesini sağladı.

Zehra Güneş'i terleten soru! Telefonla joker hakkını kullandı, Volkan Demirel bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

GELİRİ HATAYLI VOLEYBOLCULARA GİDECEK

Zehra Güneş, 300 bin TL'lik ödülün sahibi olduktan sonra yarışmadan çekildi. 500 bin TL'lik soruyu açtıran Zehra Güneş, riske girmedi ve 300 bin TL'nin sahibi oldu. Zehra Güneş katıldığı bu programda elde edeceği geliri Hatay'da voleybol oynayan kız çocukları için bağışlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Volkan Demirel, Zehra Güneş, Cumhuriyet, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zehra Güneş'i zorlayan soru! Telefonla Volkan Demirel'i aradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zehra Güneş'i zorlayan soru! Telefonla Volkan Demirel'i aradı - Son Dakika
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