Zehra Güneş, spor salonundan video paylaştı! Her gören aynı detaya takıldı - Son Dakika
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Spor

Zehra Güneş, spor salonundan video paylaştı! Her gören aynı detaya takıldı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, antrenman yaptığı anları sosyal medyada paylaştı. Güneş'in paylaştığı video, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Ancak takipçilerinin dikkatini çeken detay, başarılı sporcunun kambur gibi görünen duruşu oldu. Güneş'in o anlarını gören takipçileri, "Zehra'ya ne olmuş", "Kamburu çıkmış" şeklinde yorum yaptı.

20.04.2024 11:25  Güncelleme: 11:36
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, adından söz ettirmeye devam ediyor.

SPOR SALONUNDAN VİDEO PAYLAŞTI

Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş ve toplam servetinin 4 milyon dolar civarında olduğu konuşulan Güneş, son olarak spor salonundan paylaştığı videoyla dikkatleri üzerine çekti.

"KAMBURU ÇIKMIŞ"

Güneş'in antrenman videosunu gören takipçileri, başarılı sporcunun kamburunun çıktığı yönünde görüş belirtti. Güneş'in gönderisine, "Zehra'ya ne olmuş", "Kamburu çıkmış" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Zehra'nın o paylaşımı;

Zehra Güneş, spor salonundaki anlarını paylaştı! Her gören aynı detaya takıldı
Zehra Güneş, spor salonundaki anlarını paylaştı! Her gören aynı detaya takıldı
Zehra Güneş, spor salonundaki anlarını paylaştı! Her gören aynı detaya takıldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Zehra Güneş, Voleybol, Güneş, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zehra Güneş, spor salonundan video paylaştı! Her gören aynı detaya takıldı - Son Dakika

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