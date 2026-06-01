Zehra Orhan Almanya'da Taekwondo Yarışmasına Hazırlanıyor
Zehra Orhan Almanya'da Taekwondo Yarışmasına Hazırlanıyor

01.06.2026 15:03
Denizli'nin gururu Zehra Orhan, Nürnberg'de olimpiyat puanı için Başkanlık Kupası'nda mücadele edecek.

Denizli'nin ve Türkiye'nin gururu Taekwondo Milli Sporcusu Zehra Orhan, Dünya Başkanlık Kupası (President's Cup) için hafta sonu Almanya'nın Nürnberg kentinde tatamiye çıkacak. Milli Takım Antrenörü Alper Karbuz ile birlikte turnuvada yer alacak Milli Sporcumuz, olimpiyat puanı için yarışacak.

Taekwondo Milli Takımı, yaklaşan şampiyona öncesi 20 Mayıs-04 Haziran 2026 tarihleri arasında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampta bulunuyor. Milli takım kafilesinde Denizlili Milli Sporcu Zehra Orhan ile Milli Takım Antrenörü Alper Karbuz yer alıyor.

Türk Sporunun uluslararası alandaki yükselen değerlerinden Denizlili Milli Sporcu Zehra Orhan, kariyerinin en kritik sınavlarından birine çıkacak. Almanya'nın Nürnberg kentinde 06-07 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası President's Cup (Başkanlık Kupası) müsabakalarında ülkemizi temsil edecek olan başarılı sporcu, olimpiyat puanı için ay-yıldızlı formayı taşıyacak. Doğrudan olimpiyat oyunlarına yüksek kota puanı kazandıracak bu turnuva öncesi Millilerimizin moralleri yüksek.

Zehra Orhan, Nürnberg'deki bu kritik turnuvada sahaya antrenörüyle birlikte çıkacak. Denizli'deki hazırlık sürecinden bu yana milli sporcuyla çalışan Milli Takım Antrenörü Alper Karbuz, Almanya'daki müsabakalarda da sporcusunun yanında yer alacak. Teknik yönlendirmeleriyle Millilere kenardan destek verecek Antrenör Karbuz, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydederek Almanya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz ay yapılan Avrupa Şampiyonasında bronz madalya kazanan Milli Sporcu Zehra Orhan, Nürnberg yolculuğu öncesi duygularını paylaştı. Ay-yıldızlı formayı taşımanın sorumluluğuyla gurur ve heyecanı birarada yaşadığını kaydeden Orhan, Almanya'da en iyi dereceyi alabilmek için yarışacağını, en büyük hayalinin olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil etmek olduğunu söyledi. Bu zorlu yolda çok çalıştıklarını ve başarıya inandıklarını kaydeden Zehra Orhan, Türk Milletinin dualarının kendisi için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Nürnberg, Denizli, Almanya, Yaşam, Spor, Son Dakika

