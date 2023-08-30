Ankaragücü-Fenerbahçe maçı Eryaman'da oynanacak - Son Dakika

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı Eryaman'da oynanacak

Son Güncelleme: 30.08.2023 17:30

TFF, Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının oynanacağı Eryaman Stadı'nın zemin durumunu inceledi. İncelemeler sonucunda saha zemininin maç oynamaya elverişli olduğu belirlendi ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak olan maçın burada oynanmasına onay verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü- Fenerbahçe karşılaşmasının Eryaman Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

MAÇ ERYAMAN'DA OYNANACAK

Başkent ekibinden alınan bilgiye göre, yetkililer kontroller sonrası saha zemininin maç oynamaya elverişli olduğunu rapor edip, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının burada yapılmasına bir kez daha onay verdi.

DAHA ÖNCEKİ MAÇ OLİMPİYAT STADI'NDA OYNANMIŞTI

Stat zemininin elverişsiz olmasından dolayı başkent ekibi, Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.

Zeminin durumu tartışmalara neden olmuştu! TFF, Ankaragücü-Fenerbahçe maçı için son kararını verdi

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Son Dakika Spor Ankaragücü-Fenerbahçe maçı Eryaman'da oynanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankaragücü-Fenerbahçe maçı Eryaman'da oynanacak - Son Dakika
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