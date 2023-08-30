Ankaragücü-Fenerbahçe maçı Eryaman'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü- Fenerbahçe karşılaşmasının Eryaman Stadı'nda oynanmasına karar verdi.
Başkent ekibinden alınan bilgiye göre, yetkililer kontroller sonrası saha zemininin maç oynamaya elverişli olduğunu rapor edip, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının burada yapılmasına bir kez daha onay verdi.
Stat zemininin elverişsiz olmasından dolayı başkent ekibi, Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.
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