Zeqiri'nin Sağlık Durumu Açıklandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeqiri'nin Sağlık Durumu Açıklandı

09.04.2026 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor'un oyuncusu Altin Zeqiri'nin ayak bileği zorlandığı bildirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hücum oyuncusu Altin Zeqiri'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi ve sağlık işleri sorumlusu Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Antrenman esnasında ayak bileği dönmesi sonucu sakatlanan oyuncumuz Altin Zeqiri'nin yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda ayak bilek bağlarında yüksek derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Hasan Türüt, kesin durumu yapılacak ileri tetkikler sonucunda netlik kazanacak futbolcuya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 20:44:35. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.