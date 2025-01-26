Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk
Zerenspor: Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Fabris, Şeyma Ercan Küçükarslan, Kübra Akman (Ceren Önal, Mihajlovic, Hilal Kocakara, Kochurina, Gülçin Doğan)
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Klimets, Olaya, Perez, Merve Atlıer, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş, Büşra Güneş)
Setler: 25-14, 25-23, 25-20
Süre: 81 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Zerenspor, evinde Aras Kargo'yu 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Zerenspor, Aras Kargo'yu 3-0 Geçti - Son Dakika
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