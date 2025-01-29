Zeynep Abacı'nın Milli Takım Hedefi - Son Dakika
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Spor

Zeynep Abacı'nın Milli Takım Hedefi

Zeynep Abacı\'nın Milli Takım Hedefi

İşitme engelli yüzücü Zeynep Abacı, milli takımda yer alarak Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmek istiyor.

29.01.2025 12:20
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Tekirdağ'da işitme engelli yüzücü Zeynep Abacı, milli takımda yer alıp Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek istiyor.

Doğuştan işitme engelli 10 yaşındaki Zeynep Abacı, ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında yüzme sporuyla tanıştı. Zamanla kendini geliştiren Zeynep, antrenör Emrah Şahin'le çalışmaya başladıktan sonra yarışlara katıldı.

Tekirdağ'da düzenlenen müsabakalarda 8 madalya kazanan Zeynep, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürdü.

Zeynep Abacı, son olarak geçen ay Gaziantep'te düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri ve Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Vize Yarışlarında farklı kategorilerde 6 altın madalya kazandı.

Yüzmede toplam 14 madalyası bulunan Zeynep, İstanbul'da 31 Ocak- 2 Şubat tarihlerinde yapılacak milli takım seçmelerinde başarılı olmayı hedefliyor.

Zeynep Abacı, AA muhabirine, milli takıma dahil olup ülkesini uluslararası şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Sporun içinde olmayı sevdiğini ifade eden Zeynep, "Son katıldığım yarışlarda güzel dereceler yaptım. Eski derecelerimi geliştirdim. Yarışlar benim için önemli bir tecrübe oldu. En iyi yarıştığım kategori 200 metre serbestti. Sürelerimi daha da çok geliştirip yarışlarda birinci olmak istiyorum. Milli takıma seçilerek ülkemize şampiyonluklar kazandırmak istiyorum." dedi.

Antrenör Emrah Şahin de Zeynep'in yüzmede gelecekte adından söz ettiren bir sporcu olacağını belirtti.

Sporcusunun kendisini kısa sürede çok çabuk geliştirdiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Zeynep 3 yıldır bizimle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Onun farklı bir azmi olduğunu görüp onu ayrı çalıştırmak için seçtik. Özel çocuklar için bir uygulama başlattık ve onları da yarışlara hazırlamaya başladık. Zeynep bu uygulamamızın ilk sporcusu oldu. Özel çocuklarımızı da bu işin içine katarak ilerlemek istiyoruz. Zeynep en son katıldığı yarışta 6 kategoride birincilik elde etti. Önümüzde milli takım seçme yarışları olacak. Milli takıma seçilip ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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