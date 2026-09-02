Zeynep Sönmez, ABD Açık ilk turunda Coco Gauff'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti - Son Dakika
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Zeynep Sönmez, ABD Açık ilk turunda Coco Gauff'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti

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Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta milli tenisçi Zeynep Sönmez, New York'ta 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff ile karşılaştı. Dünya sıralamasında 53. sırada bulunan Sönmez, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya ilk turda veda etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ın ilk turunda ABD'li tenişçi Coco Gauff'a 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta milli tenisçi Zeynep Sönmez, 4 numaralı seribaşı olan ABD'li Coco Gauff ile karşı karşıya geldi. New York'ta düzenlenen tek kadınlar ilk tur maçında Sönmez, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setler sonucu 2-0 mağlup oldu. Dünya sıralamasında 53. basamakta bulunan milli tenisçi, ABD Açık'ta ilk turda elendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zeynep Sönmez, ABD Açık ilk turunda Coco Gauff'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeynep Sönmez, ABD Açık ilk turunda Coco Gauff'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti - Son Dakika
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