Zeynep Sönmez'den WTA 250 Zaferi - Son Dakika
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Spor

Zeynep Sönmez'den WTA 250 Zaferi

Zeynep Sönmez\'den WTA 250 Zaferi

Bakan Bak, Zeynep Sönmez'i Meksika'daki WTA 250 zaferi nedeniyle tebrik etti.

04.11.2024 09:13
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olarak kariyerinin ilk WTA 250 zaferini elde eden Zeynep Sönmez'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türk sporu adına haftaya güzel bir haberle başladık. Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li rakibi Ann Li'yi mağlup ederek şampiyon olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i kutluyorum. Kariyerinin ilk WTA 250 Turnuvası zaferini elde eden Zeynep Sönmez'in başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Zeynep Sönmez, bu sonuçla Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan ikinci temsilcimiz oldu. Milli sporcumuzun gelecekte daha büyük zaferler kazanacağına yürekten inanıyor, başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zeynep Sönmez'den WTA 250 Zaferi - Son Dakika

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