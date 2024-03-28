Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Açık\'ta çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi. Sönmez, Alman raket Ella Seidel'i yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak olan Sönmez'in performansı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş tarafından övgüyle karşılandı.

28.03.2024 20:35  Güncelleme: 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Megasaray Tenis Akademi kortlarında gerçekleşen "WTA 125" kategorisindeki organizasyonda Sönmez, Alman raket Ella Seidel'i 2 saat 4 dakika süren mücadele sonunda yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli tenisçi, çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile yarın saat 11.00'de karşılaşacak.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, maçtan sonra yaptığı açıklamada, çok büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, "19 yaşında çok yetenekli bir sporcuya karşı milli sporcumuz Zeynep Sönmez'in maçı vardı ve 6 ay önce yenildiği bir sporcuyla oynayacaktı. Bizim için çok önemli, çok anlamlı bir maçtı. Zeynep kendi ülkemizde hem olimpiyatları hedefleyen bir sporcu olarak hem de rövanş alabilmek için korta çıkıyordu. Çok çekindiğimiz bir rakipti işin doğrusu ve bu maça da yansıdı. Üç sette kazandık. Ama Zeynep Allah nazardan saklasın harika bir maç ortaya koydu. Harika bir mücadele ortaya koydu. Hepimizi sevindirdi, Allah yolunu açık etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez ise dünkü maçı uzun sürdüğü için mücadeleye biraz daha yorgun başladığını kaydederek, "Maç ilerledikçe açıldım. Geçen senenin sonunda yenildiğim bir oyuncuydu. O yüzden bu sefer biraz daha farklı bir taktikle çıktık. İyi de işlediğini düşünüyorum. Çok da yetenekli ve genç bir oyuncu. Geleceğinin çok parlak olduğundan çok eminim. Bugün kazanabildiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Zeynep Sönmez, Türkiye, Antalya, Japon, Tenis, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 2023'te büyük başarılar elde etti
    22:05 Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 2023'te büyük başarılar elde etti

    Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 2023 yılını tarihi başarılarla kapattıklarını ve 2024'te ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük madalyalar peşinde olacaklarını belirtti. Akyüz, federasyonun geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu ve Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda da dünya takım şampiyonluğunu elde ettiklerini söyledi. Ayrıca, Çin'de yapılacak olan dünya şampiyonasına milli takımı göndereceklerini ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na da takım oluşturduklarını belirtti.

  • A Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ ve Sırbistan maçlarına galibiyet için çıkacak
    22:01 A Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ ve Sırbistan maçlarına galibiyet için çıkacak

    A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına kesinlikle galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Buceschi, takımın Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefine ulaşmak için iyi bir oyun sergileyeceklerini belirtti. Milli hentbolcular da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi tek hedef olarak görüyor ve seyircinin desteğinin önemli olduğunu vurguluyor.

  • Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
    21:43 Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

  • Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
    20:31 Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

    Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular rejenerasyon, kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Antrenman şut ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

  • Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
    20:13 Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde çalıştı. Oyuncular, salonda yenilenme ve kuvvet çalışması yaparken diğer grup ise sahada koordinasyon, çabukluk ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, şut ve dayanıklılık çalışmalarının ardından tamamlandı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


21:04 Fatih Erbakan, İstanbul’da adaylarını çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 şart sundu Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
20:33 Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur
18:59 YSK’dan oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması kararı YSK'dan oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması kararı
18:48 Avrupa şampiyonu Buket Kaya’nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
21:46 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
19:29 Kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’a 25 yıl hapis cezası Kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'a 25 yıl hapis cezası
19:01 Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak
18:39 Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kilogram eroin ele geçirildi Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
16:28 ABD’de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu ABD'de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 22:15:33. #1.12#
SON DAKİKA: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement