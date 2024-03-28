Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Açık\'ta çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Megasaray Tenis Akademi kortlarında gerçekleşen "WTA 125" kategorisindeki organizasyonda Sönmez, Alman raket Ella Seidel'i 2 saat 4 dakika süren mücadele sonunda yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli tenisçi, çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile yarın saat 11.00'de karşılaşacak.
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, maçtan sonra yaptığı açıklamada, çok büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, "19 yaşında çok yetenekli bir sporcuya karşı milli sporcumuz Zeynep Sönmez'in maçı vardı ve 6 ay önce yenildiği bir sporcuyla oynayacaktı. Bizim için çok önemli, çok anlamlı bir maçtı. Zeynep kendi ülkemizde hem olimpiyatları hedefleyen bir sporcu olarak hem de rövanş alabilmek için korta çıkıyordu. Çok çekindiğimiz bir rakipti işin doğrusu ve bu maça da yansıdı. Üç sette kazandık. Ama Zeynep Allah nazardan saklasın harika bir maç ortaya koydu. Harika bir mücadele ortaya koydu. Hepimizi sevindirdi, Allah yolunu açık etsin." değerlendirmesinde bulundu.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez ise dünkü maçı uzun sürdüğü için mücadeleye biraz daha yorgun başladığını kaydederek, "Maç ilerledikçe açıldım. Geçen senenin sonunda yenildiğim bir oyuncuydu. O yüzden bu sefer biraz daha farklı bir taktikle çıktık. İyi de işlediğini düşünüyorum. Çok da yetenekli ve genç bir oyuncu. Geleceğinin çok parlak olduğundan çok eminim. Bugün kazanabildiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 2023 yılını tarihi başarılarla kapattıklarını ve 2024'te ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük madalyalar peşinde olacaklarını belirtti. Akyüz, federasyonun geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu ve Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda da dünya takım şampiyonluğunu elde ettiklerini söyledi. Ayrıca, Çin'de yapılacak olan dünya şampiyonasına milli takımı göndereceklerini ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na da takım oluşturduklarını belirtti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına kesinlikle galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Buceschi, takımın Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefine ulaşmak için iyi bir oyun sergileyeceklerini belirtti. Milli hentbolcular da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi tek hedef olarak görüyor ve seyircinin desteğinin önemli olduğunu vurguluyor.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular rejenerasyon, kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Antrenman şut ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde çalıştı. Oyuncular, salonda yenilenme ve kuvvet çalışması yaparken diğer grup ise sahada koordinasyon, çabukluk ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, şut ve dayanıklılık çalışmalarının ardından tamamlandı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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