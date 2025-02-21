Zeynep Yıldırgan Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Zeynep Yıldırgan Türkiye Şampiyonu

Zeynep Yıldırgan Türkiye Şampiyonu

Düzceli Zeynep Yıldırgan, Denizli'de düzenlenen Halter Türkiye Şampiyonası'nda 49 kiloda birinci oldu.

21.02.2025 17:40
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Denizli'de düzenlenen Genç a-b kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli Zeynep Yıldırgan Türkiye şampiyon oldu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları kapsamında Genç A-B Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası Denizli'de yapıldı. 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nda antrenör Bünyamin Durmaz eşliğinde 49 kiloda yarışan Düzceli Zeynep Yıldırgan, Türkiye şampiyonu oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Denizli, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Yıldırgan Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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