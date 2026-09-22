Zidane, Fransa'nın başında ilk sınavını 25 Eylül'de Türkiye karşısında verecek - Son Dakika
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Zidane, Fransa'nın başında ilk sınavını 25 Eylül'de Türkiye karşısında verecek

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Zidane, Fransa\'nın başında ilk sınavını 25 Eylül\'de Türkiye karşısında verecek
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Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Fransa'yla karşılaşacak. Fransa milli takımının başındaki Zinedine Zidane, ilk sınavını bu karşılaşmada verecek ve maç ATV'den canlı yayınlanacak.

Türkiye'nin ilk kez A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi 24 Eylül'deki karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Türkiye maçı Fransa futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane için de bir ilk olacak. Zidane milli takımın başındaki ilk sınavını Türkiye karşısında verecek.Kocaeli'ndeki karşılaşmanın aday kadrosunda Andy Diouf, Ibrahima Konaté Dembélé ve Kylian Mbappé gibi yıldız Fransız oyuncular var. Ay yıldızlıların lig aşaması maçları Yoğun bir maç takvimiyle başlayacak turnuvada, lig aşamasının ilk dört karşılaşması 24 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak.Ay-yıldızlıların ikinci maçında rakibi İtalya olacak. Türkiye-İtalya karşılaşması 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te Bursa Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak.Milli takım, 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te Belçika ile deplasmanda karşılaşacak. Dördüncü maçta ise 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te İtalya ile deplasmanda mücadele edecek.Türkiye'nin beşinci grup karşılaşması 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede rakip Belçika olacak.Grup aşamasının son iki haftası ise 12-17 Kasım arasında tamamlanacak.

Turnuva diğer kupalara nasıl etki ediyor?Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası veya FIFA Dünya Kupası elemeleriyle de bağlantılı.Örneğin, EURO 2024 elemelerinde gruplardan çıkmayı başaramayan takımlar Uluslar Ligi'ndeki başarılarıyla turnuvaya katılma hakkı için yarışabilmişti.Turnuva ayrıca takımların dünya sıralamasındaki yeri açısından da önemli.Format nasıl?Elli dört ülkenin katıldığı UEFA Uluslar Ligi'nde takımlar daha önceki turnuvalardaki gibi A, B, C ve D olmak üzere dört farklı ligde mücadele ediyor.Gruplar oluşturulurken 2024/25 UEFA Uluslar Ligi müsabakaları sonrası oluşan "genel sıralama" baz alınıyor. A, B ve C liglerinde yer alacak 16 takım, 4'erli dört grupta mücadele edecek. 6 takımın yer alacağı D Ligi'nde ise takımlar 3'erli 2 grupta bulunacak.Karşılaşmaların ardından A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek.Lig çıkacak ve düşecek diğer takımları belirlemek için ise, lig aşamasının ardından play-off karşılaşmaları oynanacak. A Ligi'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çift devreli lig usulüne göre çeyrek final maçları oynayacak. Bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen dört ekip UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.A Ligi finalleri 9-15 Haziran'da oynanacak. Haziran 2027'de düzenlenecek final turnuvasındaki yarı final, üçüncülük-dördüncülük ve final maçları tek maç üzerinden oynanacak.

Kaynak: BBC
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