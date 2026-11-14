Zidane, Türkiye maçı öncesi Fransa'nın üst tura çıkması gerektiğini açıkladı - Son Dakika
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Zidane, Türkiye maçı öncesi Fransa'nın üst tura çıkması gerektiğini açıkladı

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Zidane, Türkiye maçı öncesi Fransa\'nın üst tura çıkması gerektiğini açıkladı
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Fransa Teknik Direktörü Zidane, yarın Bordeaux'da Türkiye ile oynanacak UEFA Uluslar A Ligi maçı öncesinde tüm oyuncuların hazır olduğunu belirtti. Zidane, işlerini tamamlayıp üst tura çıkmayı hedeflediklerini ve oyunlarını zamanla daha iyi hale getireceklerini ifade etti.

FRANSA Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Tüm oyuncularımız hazır. Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. İşimizi tamamlayıp üst tura çıkmalıyız. Yarınki hedefimiz bu" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 6'ncı maçında yarın 22.45'te Bordeaux kentinde A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Zidane, "Tüm takım hazır. İtalya maçında neleri iyi neleri kötü yaptığımızı biliyoruz. Yarın Türkiye Milli Takımı'nın bize zorluk çıkartacağını biliyoruz. Fransa olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

'ZAMAN İÇERİSİNDE BU OYUNU DAHA İYİ BİR HALE GETİRECEĞİZ'

Zaman içerisinde daha da iyi bir futbol izleteceklerine değinen 54 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Fransa Milli Takımı ile ikinci kamp dönemim. Biz kulüp takımı değiliz. Burada antrenman yapabileceğimiz süreler kısıtlı. Beraber oynayıp birbirimizin oyununa alışabileceğimiz süreler kısıtlı. İtalya maçında alınan sonuca rağmen oyunumuz ve ortaya koyduğumuz şeyler oldukça olumlu. Zaman içerisinde de bu oyunu daha iyi bir hale getireceğiz" ifadelerinde bulundu.

'MBAPPE İLE ARAMIZDA HİÇBİR SORUN YOK'

Kylian Mbappe ile aralarında sorun olduğuna yönelik iddiaları yalanlayan Zidane, "Mbappe ile aramızın kötü olduğuna dair ortaya çıkan haberler doğru değil. Benim onunla aramdaki ilişki teknik direktör futbolcu ilişkisi. Her şey gayet iyi ilerliyor. Onun da benimle ilişkisi bu şekilde. Aramızda hiçbir sorun yok. İnsanların söylediklerine engel olamam bunlar saçmalıktan başka bir şey değil" dedi.

'NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ'

Türkiye maçına odaklandıklarını belirten Zinedine Zidane, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Yarın çıkacak 11'i sahada göreceksiniz. Kaç tane değişiklik olacağını, hangi formasyonla sahada olacağımızı yarın göreceksiniz. Tüm oyuncularımız hazır. Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. İşimizi tamamlayıp üst tura çıkmalıyız. Yarınki hedefimiz bu."

Kaynak: DHA
Basın ToplantısıBordeauxTürkiyeFransaFutbolGüncelSporSon Dakika

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