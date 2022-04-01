SALON: Atatürk Voleybol KompleksiHAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ALTEKMA: Cafer (x), Ertuğrul Gazi (x), Buculjevic (xx), Hamacher (xx), Yunus Emre (xx), Oğuzhan (x), Mehmet (x), Hüseyin (x), Amir Khani (x), Halil (x)ZİRAAT BANKKART: Faik Samet (xx), Arslan (xxx), Atanasov (xxx), Bedirhan (xxx), Halil İbrahim (xxx), Camejo (xxx), Berkay (xxx), Murat (xx), İzzet Alp (xxSETLER: 17-25, 21-25, 26-28SÜRE: 89 Dakika (24, 29, 36)AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun son maçında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Komleksi'ndeki mücadelenin setleri 17-25, 21-25 ve 26-28 sonuçlandı. Ligde son haftaya ilk 8'de yer alıp Play-Off 5-8 etabı oynama iddiasıyla giren Altekma, bu sonuçla hedefini ıskalayıp sezonu 26 maçta 9 galibiyet, 17 mağlubiyet ve topladığı 29 puanla 9'uncu sırada tamamladı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Ziraat Bankkart: 0-3 - Son Dakika