Ziraat Bankkart, Akkuş Belediyespor'u 3-0 Yendi

Salon: Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Ali Sarıkuzu
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Zonca, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Anderson)
Akkuş Belediyespor: Masliev, Egecan Avcıl, Mitrasinovic, Didovic, Ali Eren Öztürk, Berkan Ebur Üstündağ (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Hakan Polat)
Setler: 25-17, 25-17, 25-23
Süre: 79 dakika (26, 27, 26)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ilk haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
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