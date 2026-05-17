Ziraat Bankkart, Avrupa'da 3. Oldu

17.05.2026 20:49
Ziraat Bankkart, 2026 CEV Şampiyonlar Ligi'nde PGE Projekt Varşova'yı 3-2 yenerek 3. sırayı aldı.

Salon: Inalpi Arena

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Tudor Pop (Romanya)

PGE Projekt Varşova: Tillie, Kochanowski, Firlej, Firszt, Semeniuk, Gomulka (Wojtaszek, Weber, Kozlowski)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Kooy, Burakhan Tosun, Hilmi Şahin)

Setler: 25-20, 23-25, 25-13, 23-25, 11-15

Süre: 132 dakika

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 3'üncülük maçında karşılaştığı Polonya ekibi PGE Projekt Varşova'yı 3-2 yendi.

İlk 30 oyunda (15-15) eşitlik bozulmadı. Manşette aksayan Ziraat Bankkart'a karşı Tillie'nin biri "ace" olmak üzere kaydettiği sayılarla 19-16 öne geçen Projekt Varşova, ilk seti 25-20 kazandı.

Başkent ekibi, bloklarla başladığı ikinci sette 3-0 üstünlük yakaladı ama rakibinin peş peşe 4 sayı almasına engel olamadı. Nimir Abdelaziz'in bloklarda etkili olduğu Ziraat Bankkart, 12-12 eşitlik sonrası Clevenot'un da hücumda devreye girmesiyle 15-12 öne geçti. Avantajını setin sonuna kadar sürdüren Ziraat Bankkart, 25-23'lük skorla maçta durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü setin başında Firlej'in servis attığı bölümde 4-1 üstünlük kuran Projekt Varşova, Gomulka, Tillie ve Kochanowski'nin sayılarıyla farkı önce 7 sayıya (9-2), sonrasında 8 sayıya (12-4) çıkardı. Hataları sınırlayamayan Ziraat Bankkart, manşet performansını artırmak için libero değişikliğine gitti ancak güçlü oyununu sürdüren Polonya ekibi, seti 25-13 alarak maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete pasör ve orta oyuncu değişikliğiyle başlayan Ziraat Bankkart, ilk bölümün 6-6 geçilmesi sonrası Nimir'in smaçlarıyla 10-7'lik üstünlük kurdu. Nimir'in hücumda tek başına sürüklediği başkent ekibi, skorun 21-21'e gelmesini engelleyemese de seti 25-23 hanesine yazdırdı ve maçı final setine taşıdı.

Son sete iyi başlayan Ziraat Bankkart, önce 5-3, devamında da 7-4 öne geçti. Hücumda organize olmakta zorlanan rakibi karşısında Fornal'ın "ace"iyle farkı 4 sayıya (8-12) çıkaran başkent ekibi, setten 15-11, maçtan da 3-2 galip ayrıldı.

Ziraat Bankkart'ın Hollandalı pasör çaprazı Nimir Abdelaziz, 36 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2024'ten (yarı finalist) sonra bir kez daha son 4'e kalan Ziraat Bankkart, 3'üncü oldu.

Ziraat Bankkart, 1980'de 3'üncü olan Eczacıbaşı ve 2014'te 2'nciliği elde eden Halkbank'tan sonra Türkiye'ye, organizasyondaki 3'üncü madalyasını kazandırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa son 4 takım arasına giren PGE Projekt Varşova, organizasyonu 4'üncü sırada bitirdi.

Kaynak: AA

