Ziraat Bankkart, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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Ziraat Bankkart, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi

Ziraat Bankkart, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u 3-1 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 23-25, 36-34, 13-25, 17-25 şeklinde sonuçlandı.

10.02.2024 16:47
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Salon: Antakya Merkez

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Turgut Lelik, Cüneyt Dağcı, Yiğit Hamza Aslan, Kovac, Kuklinski (Fatih Yörümez, Murat Karakaya, İsa Karatekin, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak)

Ziraat Bankkart: Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Tuinstra, Burakhan Tosun, Vicentin, Oğulcan Yatgın ( Abdulsamet Yalçın, Berkay Bayraktar)

Setler: 23-25, 36-34, 13-25, 17-25

Süre: 114 dakika ( 27, 41, 24, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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