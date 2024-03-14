Ziraat Bankkart, Jastrzebski Wegiel\'e 3-0 yenildi

Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısında yaptığı açıklamalarına jet hızında cevap verdi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kazanmak için her yol mübah anlayışıyla, Trabzonspor maçında puanları bir kez daha gasp etmek için yapılan, yalan ve iftiralarla dolu açıklamaları onlar adına utanarak esefle izledik" ifadeleri yer aldı.