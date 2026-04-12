Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yavuz Akdemir, Vedat Kırçova
Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar)
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Burak Mert, Melih Sıratça, Orçun Ergün)
Setler: 25-15, 25-14, 25-21
Süre: 69 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Son Dakika › Spor › Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?