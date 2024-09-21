Ziraat Bankkart Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon

Spor

TSYD Ankara Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası'nda Ziraat Bankkart şampiyon oldu.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyon sona erdi.

Turnuvanın ikinci gününde oynanan ilk maçta Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-15, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yendi.

Böylece turnuvada yaptığı iki maçı da kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluğa ulaştı.

Günün ikinci maçında ise Fenerbahçe Medicana, Halkbank'ı 24-26, 27-25, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Organizasyonun ilk gününde Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı, Ziraat Bankkart da Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenmişti.