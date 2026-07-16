Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, orta oyuncu Yuriy Gladyr'i transfer etti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Ukrayna asıllı 42 yaşındaki tecrübeli orta oyuncu Yuriy Gladyr ile kadronun güçlendirildiği belirtildi.
Son olarak Warta Zawiercie forması giyen voleybolcunun, Polonya Ligi'nde şampiyonluk yaşadığı ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdiği ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Ziraat Bankkart Yuriy Gladyr'i Transfer Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?