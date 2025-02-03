Ziraat Türkiye Kupası 2. Hafta Başlıyor

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta, yarın iki grupta oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:

Yarın

C Grubu

15.30 Başakşehir - Çorum FK

18.00 Konyaspor - Eyüpspor

D Grubu

13.00 Kocaelispor - Sivasspor

20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor

5 Şubat Çarşamba

A Grubu

13.00 İskenderunspor - Trabzonspor

18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

B Grubu

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

D Grubu

15.30 Bodrum FK - Antalyaspor

6 Şubat Perşembe

A Grubu

18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük

B Grubu

13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

20.45 Göztepe - Gaziantep FK

C Grubu

16.00 Boluspor - Galatasaray - İSTANBUL