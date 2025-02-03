Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta, yarın iki grupta oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:
Yarın
C Grubu
15.30 Başakşehir - Çorum FK
18.00 Konyaspor - Eyüpspor
D Grubu
13.00 Kocaelispor - Sivasspor
20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor
5 Şubat Çarşamba
A Grubu
13.00 İskenderunspor - Trabzonspor
18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
B Grubu
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK
D Grubu
15.30 Bodrum FK - Antalyaspor
6 Şubat Perşembe
A Grubu
18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük
B Grubu
13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa
20.45 Göztepe - Gaziantep FK
C Grubu
16.00 Boluspor - Galatasaray - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası 2. Hafta Başlıyor - Son Dakika
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