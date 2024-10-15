Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi Riva'da gerçekleştirildi. Maçlar 29-31 Ekim'de.

15.10.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, kura çekiminde yaptığı konuşmada "Ziraat Türkiye Kupası bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Kupanın geride kalan turlarında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Bu maçlar, sonraki turlardaki maçlar için ışık oldu." ifadelerini kullandı.

Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları, 29-30-31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Kırıkkale FK-Yeni Malatyaspor

Silivrispor- Bellona Kayserispor

Uğur Okulları İstanbulspor- Kilis Belediyespor

Bursaspor-7 Eylül Turgutlu 1984

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Kepezspor

Aliağa Futbol-Anadolu Üniversitesi

İnegöl Kafkasspor-Atakaş Hatayspor

52 Orduspor FK-Şanlıurfaspor

Kuşadasıspor- Karaköprü Belediyespor

Muşspor-İnegölspor

Siltaş Yapı Pendikspor-Ayvalıkgücü Belediyespor

Çimentaş Elazığspor-1923 Mustafakemalpaşaspor

Adanaspor-Çorluspor 1947

Edirnespor-Batman Petrolspor

Osmaniyespor-Serik Belediyespor

Somaspor-Belediye Kütahyaspor

Ergene Velimeşespor-Sebat Gençlikspor

Sarıyer-Niğde Belediyespor

Alanya 1221 Futbol SK- Adıyaman FK

Kolibri Ağrı 1970- Beyoğlu Yeniçarşı

Fatih Karagümrük- Tokat Belediye Plevnespor

Karacabey Belediyespor-Amasyaspor

Bayburt Özel İdarespor-Samsunspor

Bornova 1877-Fethiyespor

10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK

23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor

Belediye Derincespor-Tire 2021 FK

Karşıyaka- Viranşehir Belediyespor

Etimesgut Belediyespor- Mardin 1969

Fatsa Belediyespor- Karaman FK

Yeşil Yalova FK-Kırklarelispor

Küçükçekmece Sinopspor-Merkür Jet Erbaaspor

Ankara Demirspor- Erciyes 38 Futbol SK

Bursa Nilüfer Futbol SK-MKE Ankaragücü

E Koleji Isparta 32 Spor-Pazarspor

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Etkinlikler, Finans, Futbol, Riva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
14:44 Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf’ta rüzgar terse döndü Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:16 Mısır’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 16:57:46. #1.12#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.