Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Giresunspor, sahasında Amasyaspor FK'yı mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar:
23. dakikadaki Giresunspor atağında Oğulcan'ın pasıyla ceza sahasına giren Rahmetullah'ın sağ çaprazdan vuruşunda Onur topu çeldi.
38. dakikada sol kanattan gelişen Amasyaspor atağında Arif'in ceza sahasına yerden ortasında Kadir ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı. 0-1
42. dakikada Giresunspor kalecisi Ferhat'ın uzun oynadığı topu savunma uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı önünde bulan Murat Cem'in ceza sahası dışından vuruşu ağlara gitti. 1-1
66. dakikada Oğulcan'ın yerden pasında ceza sahası içinde Görkem'in şutu filelerle buluştu. 2-1
70. dakikada Serginho, Rahmetullah ile yaptığı duvar pasının ardından ceza sahasında topla buluşarak topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. 3-1
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx, Muratcan Ilgaz xx
Giresunspor: Ferhat xx, Talha xx, Sergen xx, Kadir xx, Faruk Can xx, Faustin xx (Serginho dk. 46 xxx), Mejia xx (Savicevic dk. 61 xx), Murat Cem xxx, Rahmetullah xx (Kuwas dk. 74 xx), Doğan Can xx (Görkem dk. 61 xxx), Oğulcan xx (Mert Han dk. 83 ?)
Yedekler: Erkan, Sainz, Perez, Hayrullah, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Amasyaspor FK: Onur xx, Alparslan xx, Emircan xx, Enes xx, Arif xx, Yahya xx (Bedirhan dk. 73 xx), Mehmet xx (Abdul Kadir dk. 85 ?), Mustafa x (Yusuf dk. 57 x), Furkan xx (Semih dk. 85 ?), Ceyhun xx (Kemal dk. 73 x), Talha xx
Yedekler: Taylan, Muhammed
Teknik Direktör: Hasan Basri Kara
Goller: Kadir Seven (dk. 38 k.k.) (Amasyaspor FK), Murat Cem Akpınar (dk. 42), Görkem Sağlam (dk. 66), Serginho Junior (dk. 70) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Faustin Senghor, Murat Cem Akpınar, Mert Han Kurt (Giresunspor) - GİRESUN
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası: Giresunspor: 3 Amasyaspor FK: 1 - Son Dakika