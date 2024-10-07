Ziraat Türkiye Kupası Hakemleri Açıklandı

Spor

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

13.00 Kilis Belediyespor- Balıkesirspor: Efe Tanrıverdi

15.00 Zonguldakspor- Kırıkkale Futbol: Hatem Yarar

19.00 Fethiyespor- Düzce Cam Düzcespor: Volkan Okur

9 Ekim Çarşamba:

13.00 Adıyaman FK-Afyonspor: Doğukan Yıldırım

13.00 23 Elazığ FK- Polatlı 1926: Cansu Tiryaki

14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947: Demokrat Özgür Güneş

14.00 Kolibri Ağrı 1970-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Burak Akdağ

14.00 Muğlaspor- Sarıyer: Yusuf Adnan Kendirciler

14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor: Erdem Demirtaş

14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: Giray Şaylan

14.00 Karabük İdmanyurdu- Bursa Nilüfer FK: Ahmet Turan Timuroğlu

14.00 Beykoz Anadoluspor-Tire 2021 FK: Mehmet Terece

14.00 Etimesgut Belediyespor- Şırnak Petrolspor: İbrahim Elmas

14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor: Gürkan Özbalkanlı

14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK: Necati Selçuk Şahin

14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor: Burak Filik

14.00 Nazillispor-Somaspor: Tolga Akbaba

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor- Kırklarelispor: Sinan Dereci

14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Yakup Özhan

14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: Levent Balcı

14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri- Mardin 1969: Şevket Teker

14.00 Küçükçekmece Sinopspor- Altınordu: Yücel Büyük

14.00 Bayburt Özel İdarespor- İzmir Çoruhlu FK: Serkan Eryılmaz

14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor: Mazlum Doğan Bodur

15.00 Altay- Karaman FK: Tarık Güldal

19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor: Sabit Selvi

10 Ekim Perşembe:

13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor: Berkay Erdemir

14.00 Türk Metal 1963- Pazarspor: Cihan Ölmez

14.00 Kemerkent Bulvarspor- İnegölspor: Kaan Kara

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: Aykut Sergin

15.00 Uşakspor- Bursaspor: Armağan Çıbık

19.00 Erciyes 38- Orduspor 1967: Berat Buğra Çelik