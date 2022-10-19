31. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşu sonrasında arkaya açılan topu Samet kontrol etti ve ceza sahasına pasının gönderdi. Topla buluşan Emre Gündoğdu da topu topu ağlara gönderdi. 0-1

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 0 Düzcespor: 2 - Son Dakika

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