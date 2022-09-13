Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül'de yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül'de yapılacak

13.09.2022 14:52
Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül'de yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

İkinci eleme turunda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

YORUMLAR
500
Aydın haberi | Turgutluspor ile Kuşadası kupada rakip Aydın haberi | Turgutluspor ile Kuşadası kupada rakip Uşakspor'un rakibi Kastamonuspor Uşakspor'un rakibi Kastamonuspor
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül'de yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:22 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları açıklanıyor
14:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git
14:01 Türk'ün gücünü gördük! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibiyle adeta dalga geçti
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:35 Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı
14:30 Fahrettin Altun'dan PKK'ya destek verenlere tepki: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:38 Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 14:53:08. #1.11#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül'de yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement