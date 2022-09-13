İkinci eleme turunda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül'de yapılacak - Son Dakika

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