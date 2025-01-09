Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

Geniş Video İzle

- Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu) Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

09.01.2025 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Emre Yanar'da kaldı.

82. dakikada Bahtiyar Aras Özden'in pasında topla buluşan Beraat Doğan Yıldız'ın ceza sahası dışı sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Çetin'de kaldı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya, Berkay Muratoğlu, Adnan Aktaş, Beraat Doğan Yıldız, Yaman Suakar (Kaan Doğan dk. 88), Yusuf İnci (Dağhan Erdoğan dk. 76), Emirhan Yiğit (Muhammed Ayeş dk. 88), Sarp Yavrucu (Bünyamin Çetinkaya dk. 88), Sinan Alkaş (Bahtiyar Aras Özden dk. 70)

Yedekler: Ege Albayrak, Eren Umut Şehitoğlu, Serhat Akçay, Burak Turalı, Ömer Efe Ecin

Teknik Sorumlu: Taner Yapağıcı

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür (Muharrem Cizgili dk. 80), Çağlar Söyüncü (Sofyan Amrabat dk. 71), Yusuf Akçiçek, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 46), Filip Kostic (Levent Mercan dk. 46), Youssef En-Nesyri (Cengiz Ünder dk. 62), Cenk Tosun

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 2), Yusuf Akçiçek (dk. 27), Bartuğ Elmaz (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Sarp Yavrucu (Kasımpaşa)

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Maç Sonucu, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 04:04:22. #1.11#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.