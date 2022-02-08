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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

08.02.2022 15:21
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Valentin Eysseric'in pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Haris Hajradinovic'in sert şutunda kaleci Günay Güvenç'in çeldiği topu savunma kornere gönderdi.

31. dakikada Valentin Eysseric'in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte Ouanes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

34. dakikada Furkan Soyalp'in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Muhammet Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

36. dakikada orta sahada Joao Figueiredo'nun pasıyla sol kanattan hareketlenen Hamza Mendly'in hızla ceza sahasına girip rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada ceza sahası dışında kaleci Harun Tekin ile Uros Spajic'in çarpışması sonucunda topu önünde bulan Joao Figueiredo'nun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx (Florent Hadergjonaj dk. 41 ?), Ryan Donk xx, Uros Spajic xx, Evren Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Valentin Eysseric xxx, Mamadou Fall xx, Haris Hajradinovic xx, Ouanes xxx, Umut Bozok xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Michal Travnik, Tarkan Serbest, Ahmet Emin Engin, Tomas Brecka, Tunay Torun

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Papy Djilobodji xx, Ertuğrul Ersoy xx, Alin Tosca xx, Oğuz Ceylan xx, Hamza Mendly xx, Amedej Vetrih xx, Furkan Soyalp xx, Recep Niyaz xx, Joao Figueiredo xxx, Muhammet Demir xx

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Pawel Olkowski, Doğan Erdoğan, Börven, Angelo Sagal, Maxim, Merkel, Kitsiou, Stankovski, Berke Gürbüz

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Ouanes (dk. 31) (Kasımpaşa), Joao Figueiredo (dk. 42) (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

YORUMLAR
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Türkiye Kupası, Günay Güvenç, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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