Ziraat Türkiye Kupası Kura Çekimi Gerçekleşti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarının kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen organizasyonun ardından soruları yanıtlayan Otyakmaz, "Fenerbahçe bize yazıyla kura çekimine katılmayacaklarını bildirdi. Ancak grup aşamasında çekilmekle ilgili bize bir yönetim kurulu kararı gelmedi. Dolayısıyla biz rutin bir şekilde çekilişlerini yaptık. Yönetim kurulundan da katılmakla ilgili olumlu bir karar çıkacağını kendi adıma düşünüyorum. Karar yönetim kurulunundur. Katılmazsa kurallar neyse o olur. Maça çıkmadıkları taktirde rakiplerine 3 puan yazılır." diye konuştu.

Otyakmaz, kupanın yeni formatı ve gelirlere ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"İsviçre sistemini ligimize uyarlayarak yaptığımız bir kura oldu. Bir değişikliktir, iyidir. Bunu denemiş oluruz. İnşallah taraftarlarımıza da futbolseverlere de keyifli bir süreç yaşatır bu kura. Dolayısıyla biz memnunuz. Değişik bir kura, inşallah futbola katkısı olur. Bu sene Turkuvaz Medya gelirlerde bir artırım sağladı, yaklaşık 3 katı bir artış oldu. Makule yavaş yavaş yaklaşıldığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra gelirleri artırıcı daha iyi formüllerle takımlarımıza gelir sağlayacak sistemi de entegre ederiz."

Muhammet Ali Bahar: "Fatih Karagümrük ligden düşürüldü"

Fatih Karagümrük Kulübü Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar da geçen sezon Süper Lig'den düşürüldüklerini ileri sürdü.

İyi bir kadro kurduklarını ve Süper Lig'e yeniden yükseleceklerine inandıklarını anlatan Bahar, şunları kaydetti:

"Fatih Karagümrük geçtiğimiz sezon ligden düşmedi, düşürüldü. Bunu bir kez daha vurgulamıştık. Bir grup insan, geçtiğimiz sezon gerek hakemlerle gerek bazı operasyonu yönetenlerle bize operasyon çekerek Süper Lig'den alıp alt lige attılar. Biz de ilk seçimde o arkadaşları göndermiş olduk. Kendimize yakışır bir kadro kurarak Süper Lig'e çıkmak için bu sezon mücadele veriyoruz. Bunun yanından Ziraat Türkiye Kupası'nda da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz stadyum ve tesis olmadan mücadele ediyoruz ve bunu bugüne kadar başarıyla yaptık. Somut olarak geçtiğimiz günlerde ortaya konulan bir proje vardı. Bunun artık hayata geçirilerek kulübümüzün 100. yılında bu stadyuma ve tesise kavuşmak istiyoruz. Bu işin sürdürülebilir olması için bunların olması gerekiyor. Karagümrük bunu en çok hak eden kulüplerden biri."

Erzurumspor Kulübü Başkanı Ahmet Dal ise kupanın bu sezon farklı bir formatta oynandığını anlatarak, "Bu sezon kupada farklı bir format oynanıyor. 1. Lig'de mücadele ediyoruz. Birbirinden zorlu 2 yıl yaşadık. Ben kupanın hak ettiği değeri görmediğini, bunun için herkese çok iş düştüğünü düşünüyorum. Katılan tüm takımlara tekrar başarılar diliyorum. Bizim bu seneki hedefimiz takımın ligde kalması. İyi bir ekibimiz var. İnşallah oyuncularımız ligi iyi bir yerde bitirecekler. Kalmayı garantiledikten sonra ligden çıkma hedefi de gelecektir. Kısa vadede kolay hedefler değil, Süper Lig kolay bir yer değil. Biz 2 sene mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Gözde Atasoy: "Sportif başarıya son derece ihtiyacımız var"

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy ise sportif başarıya ihtiyaç duydukları bir dönemde olduklarını söyledi.

Kupada 2 maçı evlerinde oynayacaklarına dikkati çeken Atasoy, şunları aktardı:

"2 maçı evimizde oynayacak olmak çok önemli. Sportif başarıya son derece ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Taraftarımızın sahada başarı görmeye oldukça aç ve hevesli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu kurayı güzel şeylerin başlangıcı olarak değerlendirmek istiyorum. Maça doyacağımız bir kupa yolculuğu olacak."